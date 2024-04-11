"أوبك" تتوقع طلبًا قويًا على النفط في الصيف.. وترى ضرورة مراقبة السوق

وجاء في التقرير الشهري الذي أصدرته منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ولم يطرأ أي تغيير على التوقعات بالمقارنة مع الشهر الماضي.