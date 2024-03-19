التخلي عن التصور الخيالي.. "ذروة الطلب العالمي للنفط" يكشفها رئيس "أرامكو" التنفيذي

وقال إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يوميًّا في 2024. وأضاف أنه على الرغم من نمو الاستثمارات في الطاقات البديلة؛ فإنها لم تُستخدم بعدُ على نطاق واسع لتحل محل المحروقات.