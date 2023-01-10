لتطوير قطاع الضيافة والسياحة.. "الاستثمار" تُوَقع 3 مذكرات تفاهم في "إكسبو الحج 2023"

يُذكر أن وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة؛ بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًّا عالميًّا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدّمها الوزارة للمستثمرين.