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لتطوير قطاع الضيافة والسياحة.. "الاستثمار" تُوَقع 3 مذكرات تفاهم في "إكسبو الحج 2023"

ضمن جهود الوزارة لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا وإتاحة الفرص للمستثمرين
وزارة الاستثمار توقع 3 مذكرات تفاهم مع شركة كدانة
وزارة الاستثمار توقع 3 مذكرات تفاهم مع شركة كدانة
واس
واس

وقّعت وزارة الاستثمار أمس، 3 مذكرات تفاهم مع شركة كدانة، ولايف ستايل للتطوير، وشركة جسور الخليج في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي تُنَظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة 9- 12 يناير الجاري في محافظة جدة.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير وتسويق الاستثمارات في قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات الإعاشة والأنشطة التجارية والترفيهية والتعاون لتشغيل المجمعات السكنية والتجارية.

يُذكر أن وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة؛ بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًّا عالميًّا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدّمها الوزارة للمستثمرين.

وزارة الاستثمار
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إكسبو الحج 2023

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