سيليكون فالي.. خسائر كبيرة لأسهم القطاع المصرفي حول العالم

هبطت أسهم بنوك حول العالم رغم تطمينات الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ التي أكّد خلالها أن النظام المالي في الولايات المتحدة في أمان.
يأتي ذلك بعد أن اضطرت السلطات المعنية في الولايات المتحدة لحماية إيداعات العملاء بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر.
وتعهد بايدن، باتخاذ "كل ما يلزم" لحماية النظام المصرفي، لكن هناك مخاوف حيال إمكانية انهيار مقرضين آخرين متأثرين بتبعات انهيار هذيْن البنكيْن، ما أدى إلى هبوطٍ حادٍ في أسهم البنوك على مستوى العالم.
وفي وقتٍ سابقٍ، تراجعت أسهم بنك سانتاندر الإسباني وكوميرسبانك الألماني بنحو 10 في المئة دفعة واحدة. كما عانى عددٌ من البنوك الأمريكية الأصغر حجماً من خسائر أكبر من بنوك أوروبية، الإثنين، رغم تأكيد جميع البنوك لعملائها أن لديها سيولة أكثر من اللازم توفر لها الحماية من الصدمات.
وأدّى ذلك التذبذب إلى ظهور تكهناتٍ بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُوقف خطته للاستمرار في رفع الفائدة مؤقتاً، وهي الخطة التي يتبعها "الفيدرالي" منذ فترة طويلة بهدف السيطرة على التضخم.