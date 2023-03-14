سيليكون فالي.. خسائر كبيرة لأسهم القطاع المصرفي حول العالم

وفي وقتٍ سابقٍ، تراجعت أسهم بنك سانتاندر الإسباني وكوميرسبانك الألماني بنحو 10 في المئة دفعة واحدة. كما عانى عددٌ من البنوك الأمريكية الأصغر حجماً من خسائر أكبر من بنوك أوروبية، الإثنين، رغم تأكيد جميع البنوك لعملائها أن لديها سيولة أكثر من اللازم توفر لها الحماية من الصدمات.