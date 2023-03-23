من مستقرّة إلى إيجابية.. موديز تغيّر النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات

وأكّدت وكالة موديز أيضًا تصنيف المقياس المحلي لصندوق الاستثمارات العامة في الفئة Aaa.sa. ولا يزال الصندوق يستفيد من مساهمات المملكة، سواء كانت نقدية أو من خلال تحويل الأصول، وهو يشكل أحد أهم الكيانات في السعودية من أجل تنفيذ رؤية 2030.