من مستقرّة إلى إيجابية.. موديز تغيّر النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات

غيّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، النظرةَ المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرّة إلى إيجابية. ويتوافق تأكيد تصنيف مع إجراء التصنيف السيادي للسعودية، ويعكس الروابط الائتمانية القوية بين المملكة والصندوق.
كما يتوافق تأكيد تصنيف المصدر لصندوق الاستثمارات العامة في الفئة A1 ، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع إجراء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية، ويعكس الروابط الائتمانية القوية بين المملكة والصندوق.
ويعكس التصنيف الجدارةَ الائتمانية المستقلّة لصندوق الاستثمارات العامة كما يبيّنه التقييم الائتماني الأساسي في الفئة a1، المقترنة بمستوى عالٍ جدًّا من الترابط بين المملكة والصندوق والاحتمال العالي جدًّا المتعلق بتقديم المملكة دعمًا استثنائيًّا للصندوق عند الاقتضاء.
وأكّدت وكالة موديز أيضًا تصنيف المقياس المحلي لصندوق الاستثمارات العامة في الفئة Aaa.sa. ولا يزال الصندوق يستفيد من مساهمات المملكة، سواء كانت نقدية أو من خلال تحويل الأصول، وهو يشكل أحد أهم الكيانات في السعودية من أجل تنفيذ رؤية 2030.
ويعكس التقييم الائتماني الأساسي في الفئة a1 لصندوق الاستثمارات العامة، امتلاكَ الصندوق نقاطَ قوة ائتمانية أساسية متينة جدًّا تؤدي، عند ربطها بمنهجية تصنيف الشركات الاستثمارية القابضة والتكتلات، المنشورة في يوليو 2018؛ إلى نتيجة مشار إليها في بطاقة تقييم الأداء في الفئة Aa2 للصندوق.