إطلاق النسخة الثامنة من "مسرعة أعمال رواد العُلا" المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة

وينطلق البرنامج في الفترة من الأول من سبتمبر حتى يناير المقبل، مع التأكيد أن التسجيل مجاني ويستلزم الحضور لمقر "ڤايبز العُلا"، حيث تستهدف المسرعة بشكل رئيسي سكان المنطقة من أصحاب المشاريع القائمة، والمنشآت متناهية الصغر، والمشاريع الأسرية التي تحقق إيرادات فعلية، وتغطي المسرعة عدة قطاعات حيوية في العُلا، في مجالات متنوعة تدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.