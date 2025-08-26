إطلاق النسخة الثامنة من "مسرعة أعمال رواد العُلا" المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة

أعلن "ڤايبز العُلا" عن إطلاق النسخة الثامنة من "مسرعة أعمال رواد العُلا"، استكمالًا للنسخة السابعة التي انطلقت في شهر يوليو الماضي، حيث تستهدف هذه المبادرة تمكين ودعم أصحاب المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة العُلا، عبر برنامج تدريبي مكثّف يمتد ثلاثة أشهر، يركّز على تطوير المشاريع وتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في القطاعات التنموية المختلفة.
وتشمل خدمات المسرعة جلسات إرشادية فردية يقدمها خبراء متخصصون، وورش تدريبية تطبيقية، وفرصًا للعرض على المستثمرين، إضافة إلى توفير مساحات للتواصل وبناء الشراكات التجارية مع جهات مختلفة، بما يسهم في تطوير المشاريع وتحقيق استدامتها.
وينطلق البرنامج في الفترة من الأول من سبتمبر حتى يناير المقبل، مع التأكيد أن التسجيل مجاني ويستلزم الحضور لمقر "ڤايبز العُلا"، حيث تستهدف المسرعة بشكل رئيسي سكان المنطقة من أصحاب المشاريع القائمة، والمنشآت متناهية الصغر، والمشاريع الأسرية التي تحقق إيرادات فعلية، وتغطي المسرعة عدة قطاعات حيوية في العُلا، في مجالات متنوعة تدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ويأتي إعادة التسجيل المبكر لنسخة أخرى استكمالًا للنسخة السابعة، وذلك بسبب الطلب المتزايد من أصحاب المشاريع الناشئة، في حين أسهمت النسخة السابقة في استفادة أصحاب المشاريع من تطوير ونمو أعمالهم، وتعلّم طرق حديثة في التسويق والتوسع.
ودعت "ڤايبز العُلا" جميع الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://link.rowadalula.com/press.