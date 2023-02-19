ليتوانيا تعرض توفير منتجات زراعية عالية الجودة للسوق السعودي

من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن التبادل التجاري بين المملكة وليتوانيا شهد تطوراً إيجابياً في عام 2022م، وأن السوقين السعودي والليتواني يتمتعان بمزايا نسبية متعددة تتيح مجالًا واسعًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وليتوانيا بلغ 375 مليون ريال في العام 2021.