"متمم" يستعرضُ مستهدفاتِ التوسع في تمليك المواطنين للمساكن

بدوره، أكدَ "المرشد" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم نماذج مشرفة للشراكة مع القطاع الخاص، بالعمل معه جنباً إلى جنب؛ لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030 " بتوفير المساكن للمواطنين، مبيناً أن وضوح منهجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يساعد على مواجهة مختلف التحديات، وتجاوز العقبات، كما يسهم في سرعة وصول المنتج السكني للمستحقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مواكبة سرعة توفير خدمة شركات الخدمات الأساسية التي تحتاج جهداً تنسيقياً مضاعفاً من الجهات المنظمة والقطاع الخاص.