ارتفاع عدد السجلات المُصَدّرة للتجارة الإلكترونية خلال 2023

وقالت وزارة التجارة: إن "عدد السجلات المصدرة للتجـارة الإلكترونية، ارتفع بنسبة 17% خلال الربع الأول 2023، ليصل إلى 4093 سجلًّا تجاريًّا مقارنة بـ3499 سجلًّا تجاريًّا في نفس الفترة من العام الماضي".