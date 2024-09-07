"هيئة الاتصالات" تعلن بدء التسجيل في "جائزة الابتكار التعاوني 3"

يُذكر أن جائزة الابتكار التعاوني، التي دشنتها الهيئة عام 2022 شهدت خلال العامين الماضيين تسجيل أكثر من 70 منتجًا تعاونيًّا، فاز منها ستة منتجات بالجائزة، وقد تنوعت الجهات المتعاونة في صناعة هذه المنتجات بين جهات حكومية، وشركات عالمية، وشركات تقنية وطنية، كما سيتم الإعلان عن المنتجات الفائزة خلال منتدى التقنية الرقمية في 9 أكتوبر 2024.