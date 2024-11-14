بتداولات بلغت 11.1 مليارات ريال.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11791 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 139.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11791.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 504 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 182 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبرغرايززر، والمطاحن العربية، ونسيج، والعقارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكيميائية، والخليج للتدريب، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.10% و4.94%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشركة الاتصالات السعودية، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 262.18 نقطة ليقفل عند مستوى 29467.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.