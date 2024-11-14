بتداولات بلغت 11.1 مليارات ريال.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11791 نقطة

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبرغرايززر، والمطاحن العربية، ونسيج، والعقارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكيميائية، والخليج للتدريب، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.10% و4.94%.