الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن العملة الخضراء انخفضت 0.2 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.