الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي

انتعشت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق أمس الأربعاء.
وتفصيلاً، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2307.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من إبريل في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن العملة الخضراء انخفضت 0.2 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وارتفعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2318.50 دولار للأونصة، وكانت أسعار المعدن النفيس قد انخفضت بأكثر من 140 دولارًا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 إبريل.
وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 26.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.70 دولار، واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.