الذهب يصعد مدعومًا بانخفاض عوائد السندات.. وقوة الدولار تشير لانخفاض مرتقب

صعد الذهب أمس الأربعاء مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقُّع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي جعلت المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".