الذهب يصعد مدعومًا بانخفاض عوائد السندات.. وقوة الدولار تشير لانخفاض مرتقب

صعد الذهب أمس الأربعاء مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقُّع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي جعلت المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1966.89 دولار للأونصة بحلول الساعة الـ18:18 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.1 في المئة حتى الآن هذا الشهر.
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا 0.3 في المئة إلى 1982.10 دولار عند التسوية.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو متأثرة جزئيًّا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5 في المئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6 في المئة إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5 في المئة إلى 1366.29 دولار.
وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجُع شهري.