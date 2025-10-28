تراجع أسعار الذهب وسط تفاؤل بشأن مفاوضات واشنطن وبكين

تراجعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، وقلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين من الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين يتطلع المستثمرون إلى إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية (3981.67) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع بأكثر من (3%) في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.6%)، لتسجل (3996.50) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) لتصل إلى (46.74) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (1.2%) إلى (1571.85) دولارًا، وهبط البلاديوم (0.8%) إلى (1391.15) دولارًا.