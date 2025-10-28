تراجع أسعار الذهب وسط تفاؤل بشأن مفاوضات واشنطن وبكين

تراجعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، وقلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين من الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين يتطلع المستثمرون إلى إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.