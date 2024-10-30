توقيع عدد من مذكرات تفاهم لتعزيز استدامة الثروة الحيوانية بالمملكة

يُذكر أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة يعد منصة مهمة تجمع أبرز الجهات المحلية والعالمية، حيث يوفر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، ويتناول الفرص والتحديات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع البيطري، التي تدعم رؤية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك في المعرض أكثر من 70 دولة و50 عارضًا محليًا، بحضور 3.500 من رجال الأعمال المحليين والدوليين، بالإضافة إلى 15.000 زائر متوقع.