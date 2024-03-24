سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12796 نقطة

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وأميانتيت، وتشب، واتحاد الخليج الأهلية، وولاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، وإم آي إس، وأمانة للتأمين، ومجموعة فتيحي، وملاذ للتأمين، فسجلت انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و6.73%.