ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، وسط علامات في السوق تشير إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة يلوح في الأفق، إضافة إلى استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.