ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، وسط علامات في السوق تشير إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة يلوح في الأفق، إضافة إلى استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولارًا للأوقية؛ فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2643.90 دولارًا.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، إلى 31.06 دولارًا للأونصة؛ فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 967.81 دولارًا؛ بينما هبط البلاديوم 1.3% إلى 1053.67 دولارًا.