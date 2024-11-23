"الخلب": بنك التصدير ملتزم بدعم قطاع الأعمال في مواجهة المخاطر وتوفير الحلول المالية وغير المالية

وتُعد عضوية بنك التصدير والاستيراد السعودي في اتحاد بيرن خطوة إستراتيجية مهمة في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاع ائتمان الصادرات، ويتوافق ذلك مع توجه البنك المتمثل في تنمية تصدير المنتجات والخدمات الوطنية عبر عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات التمويلية الوطنية والدولية. كما يعمل اتحاد بيرن مع المنظمات التجارية العالمية على تشجيع اعتماد أفضل الممارسات في مجال التأمين على ائتمان الصادرات والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار التجارة العالمية.