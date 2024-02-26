انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3%

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بضغطٍ من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.3%؛ ليتراجع إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة (01:00) بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.4% إلى 896.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 968.23 دولار، كما انخفضت الفضة 0.4% إلى 22.86 دولار للأوقية.