انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3%

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بضغطٍ من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام.