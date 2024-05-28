السعودية والنمسا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، ويشمل ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.