لرحلات السفن السياحية.. "كروز السعودية " تعلن تطوير جزيرة خاصة في البحر الأحمر

وسيتمكن السياح من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية – سواء الساحلية أو المائية – وعدد من المرافق والخدمات المميزة لضمان تجربة لا تُنسى للجميع، بما في ذلك مركز استقبال، ومنطقة مخصصة للمطاعم، ونادٍ شاطئيٍ، وفلل خاصة، ومنطقة تشمس، وغيرها من المرافق, حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للجزيرة في مرحلتها الأولى إلى 2000 ضيف.