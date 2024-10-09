لرحلات السفن السياحية.. "كروز السعودية " تعلن تطوير جزيرة خاصة في البحر الأحمر

أعلنت " كروز السعودية" -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- المتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة-، عن توقيع عقد مع شركة " مشروعات للخدمات البحرية" لتطوير جزيرة خاصة في البحر الأحمر كوجهة حصرية لاستقبال ركاب السفن السياحة البحرية, وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر شركة "كروز السعودية" بجدة.
ويأتي هذا المشروع خطوةً إستراتيجية ضمن رؤية "كروز السعودية" لتعزيز قطاع الرحلات البحرية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
وستعكس الجزيرة الجديدة، الطابع التراثي السعودي الأصيل من خلال تصميمها وتجاربها المتنوعة، مما يعزز مكانتها كأول جزيرة من نوعها في البحر الأحمر مخصصة لاستقبال ركاب السفن السياحية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لاستقبال الزوار بحلول ديسمبر 2024 لتصبح وجهة جديدة ومميزة على خارطة السياحة البحرية في المملكة.
وسيتمكن السياح من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية – سواء الساحلية أو المائية – وعدد من المرافق والخدمات المميزة لضمان تجربة لا تُنسى للجميع، بما في ذلك مركز استقبال، ومنطقة مخصصة للمطاعم، ونادٍ شاطئيٍ، وفلل خاصة، ومنطقة تشمس، وغيرها من المرافق, حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للجزيرة في مرحلتها الأولى إلى 2000 ضيف.
وبين مدير التطوير التجاري والأعمال في "كروز السعودية" مشهور باعشن، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قطاع السياحة البحرية في المملكة، مشيرًا إلى أن الجزيرة ستشكل إضافة نوعية لتجارب السياح في البحر الأحمر.
من جانبه، أكد رئيس شركة “مشروعات للخدمات البحرية عدنان الشريف،أن مشروع الجزيرة الجديدة، يمثل فرصة مهمة للإسهام في تطوير البنية التحتية البحرية للمملكة، كونه يسهم في تعزيز نمو قطاع السياحة البحرية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتُعد شركة " مشروعات للخدمات البحرية " من الشركات الرائدة في مجال تنفيذ المشاريع البحرية، وقد أشرفت على العديد من المشاريع الحيوية، بما في ذلك تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أُبحر في جدة، وتحسين وتطوير أرصفة السفن السياحية في موانئ جدة، وينبع، والدمام.