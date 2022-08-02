"روشن" توقّع اتفاقية رعاية وإعادة تسمية الواجهة البحرية بجدة

وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها في عام 2017؛ حيث يزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنويًّا وتمتدّ على ساحل البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات، وتتكون من سبع مناطق ترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والأطفال.