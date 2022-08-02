"روشن" توقّع اتفاقية رعاية وإعادة تسمية الواجهة البحرية بجدة

وقعت روشن المطور العقاري الوطني والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وشركة روتانا ستار نيون؛ اتفاقية تسمية ورعاية واجهة جدة البحرية وتحويل مسماها إلى "واجهة روشن البحرية”، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.
وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها في عام 2017؛ حيث يزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنويًّا وتمتدّ على ساحل البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات، وتتكون من سبع مناطق ترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والأطفال.
وتعتزم روشن تسمية الواجهة ورعايتها إلى تطويرها بما يتناغم مع جهودها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوفير جودة حياة أعلى لمواطني وسكان المملكة.
يذكر أن روشن تهتم بتقديم مستويات معيشية عالية الجودة للسعوديين ودعم جهود الحكومة لزيادة معدلات ملكية المنازل، ويأتي إعلان اتفاقية الواجهة البحرية بعد أن أطلقت روشن مشروع العروس بمحافظة جدة الذي يعد ثاني مشاريعها في المملكة بعد مجتمع سدرة بمدينة الرياض.