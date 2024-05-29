"كفاءة" تستعرض مشروعاتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

استعرضت جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية مشروعاتها ومبادراتها وبرامجها خلال مشاركتها في النسخة الثانية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي الذي أُقيم تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض وبحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
ووقعت الجمعية أثناء المعرض اتفاقيّات تعاون وشراكة مع عدد من الجهات.
كما شهد جناح الجمعية زيارة الأمراء والمسؤولين وطيف واسع من المهتمين بالقطاع غير الربحي.
وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية كفاءة أحمد السليس، بأن المعرض حقق نجاحًا متميزًا بحضور القطاع الحكومي ومنظمات أهلية محلية ودولية.
وأكد أن جناح "كفاءة" سجل ولله الحمد إقبالاً كبيرًا من المسؤولين والمهتمين وزوار المعرض.
مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الأحداث عائد لاهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالقطاع وحرصهم على نهضته وتطوره تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.