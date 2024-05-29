"كفاءة" تستعرض مشروعاتها في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

استعرضت جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية مشروعاتها ومبادراتها وبرامجها خلال مشاركتها في النسخة الثانية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي الذي أُقيم تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض وبحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.