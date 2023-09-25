"كروز السعودية" تتعاون مع "إس إم سي SMC" و"بارتنر شيب ديزاين" لتجهيز خط "أرويا كروز"

يُذكر أن كروز السعودية قد أعلنت في شهر يونيو 2023 عن إطلاق أول خط عربي في المملكة باسم "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية الفاخرة، مصمم خصيصًا للمواطنين والمقيمين والزوار الإقليميين، وتهدف إلى تقديم مفهوم جديد وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات المتكاملة، بدءًا من الحجز والإقامة وغيرها، بالإضافة إلى دعمها لمستهدفات كروز السعودية تمثل بالترحيب بـ 1.3 مليون زائر سنويًّا عن طريق الرحلات البحرية بحلول عام 2035.