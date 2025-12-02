الذهب يتراجع 1% بفعل جني الأرباح وارتفاع عوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجني الأرباح، بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ستة أسابيع، بينما تراجعت الفضة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في اليوم السابق.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) ليصل إلى 4204.50 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.
كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة (0.9%) لتصل إلى 4235.50 دولارًا للأوقية.
وتراجعت الفضة من أعلى مستوى قياسي سجلته أمس الاثنين عند 58.83 دولارًا للأوقية، إذ انخفضت بنسبة (0.9%) لتصل إلى 57.42 دولارًا للأوقية.
وسجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة (98%) هذا العام، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب، واستمرار العجز في المعروض، وإدراجها في مسودة قائمة أمريكية للمعادن الحرجة.
وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاتين بنسبة (2.1%) ليصل إلى 1622.56 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة (1.3%) ليصل إلى 1442.22 دولارًا.