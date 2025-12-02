الذهب يتراجع 1% بفعل جني الأرباح وارتفاع عوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجني الأرباح، بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ستة أسابيع، بينما تراجعت الفضة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في اليوم السابق.