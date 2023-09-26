"موانئ" تنال جائزتين للنقل واللوجستيات و"التميز في تجربة العملاء" بالشرق الأوسط

وحصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة "ميناء العام"، نتيجة ما حققه من تميز في الأداء التشغيلي، وتطور بنيته التحتية؛ مما مكّنه من تحقيق عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات؛ إذ ناول 495 ألف حاوية قياسية في شهر واحد خلال شهر يوليو 2023م؛ فيما سجل خلال عام 2022م رقمًا قياسيًّا بمناولة 4.960.120 حاوية قياسية، بزيادة 1.57% مقارنة بـ4.883.627 حاوية عام 2021م؛ مما يؤكد مكانته كمنصة لوجستية رائدة، وكذلك مكانته المحورية إقليميًّا وعالميًّا، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.