تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المُقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، إلى 2738.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش.
وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2747.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة، إلى 32.47 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة، إلى 1058.24 دولار.