تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المُقبل.