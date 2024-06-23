التداولات 5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11729.97 نقطة

وكانت أسهم شركات: رسن، وأكوا باور، وسينومي ريتيل، والأبحاث والإعلام، والرياض الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: باتك، وعذيب للاتصالات، وسماسكو، وصدق ، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.60% و5.81%.