"الجدعان": الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة ينمو بأكثر من 4%

أكّد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة ينمو بأكثر من 4%، ومن المتوقع نموه بأكثر من 5% على المدى المتوسط.
وتستهدف وزارة المالية تشجيع الشركات لإصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية، من خلال خفض تكلفة الطرح وتسهيل الإجراءات، عبر التشاور مع هيئة السوق المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي خلال الفترة الماضية.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن الحكومة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على أن يكون هناك منحنى عائد واضح من 3 سنوات لـ 50 سنة.
وأضاف الجدعان خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية الذي تنظمه “تداول”: تحول كبير منذ إطلاق رؤية 2030، وهذا التحول بدأ يتبلور ويظهر النجاح والالتزام في الأوقات الصعبة، ونريد أن نساعد على جلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم.
واستعرض وزير المالية، خلال الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف من المصدّرين والمستثمرين وقادة القطاع المالي، و2000 اجتماع بين المستثمرين وممثلي الشركات السعودية، و300 مستثمر يمثلون ما يزيد على 100 شركة، عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تتحقق بالمملكة، إلى جانب تحديث عددٍ من التشريعات خلال السنوات الماضية والتي أدت بدورها إلى نمو الاستثمار المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وانطلق اليوم «ملتقى السوق المالية السعودية»، بنسخته الثالثة في العاصمة الرياض، تحت شعار «تمكين النمو»، ويجمع نخبة من القادة والمتخصصين في القطاع المالي، وسيستمر على مدار يومَيْ 19 و20 فبراير.
ويُقام المنتدى تحت رعاية وزير المالية محمد الجدعان، ومن المقرر أن يشارك في الجلسات الحوارية مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات المالية والبنوك ومراكز الأبحاث، وخبراء في مختلف القطاعات؛ ومنها الأنظمة الاقتصادية العالمية، وإدارة الأسواق المالية، والرعاية الصحية، والبحوث المالية.
كما سيناقش الملتقى الابتكار في مجال التمويل العالمي، مع تأكيد تكامل الأسواق الناشئة مع الأنظمة المالية الراسخة.
وسيركز الحدث على تطور السوق، وإستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، إضافة إلى التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل، من خلال جلسات حوارية متنوعة.
ومن المقرر أن يختتم الملتقى أعماله مع حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، والتي تمنح تقديراً لجهود المشاركين في السوق، ممّن أسهموا في تعزيز تقدُّم السوق المالية السعودية، وذلك ضمن مجموعة متنوّعة من الفئات.