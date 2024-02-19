"الجدعان": الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة ينمو بأكثر من 4%

واستعرض وزير المالية، خلال الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف من المصدّرين والمستثمرين وقادة القطاع المالي، و2000 اجتماع بين المستثمرين وممثلي الشركات السعودية، و300 مستثمر يمثلون ما يزيد على 100 شركة، عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تتحقق بالمملكة، إلى جانب تحديث عددٍ من التشريعات خلال السنوات الماضية والتي أدت بدورها إلى نمو الاستثمار المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.