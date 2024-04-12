ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى "90.25" دولارًا للبرميل

فبحلول الساعة "0420" بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت "51" سنتًا بما يعادل "0.57" بالمئة إلى "90.25" دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "61" سنتًا، أو "0.72" بالمئة، إلى "85.63" دولارًا.