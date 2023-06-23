معادلة بين مخاوف الطلب وزيادة الفائدة.. النفط عند 72.29 دولاراً للبرميل

وقال تاماس فارجا من "بي.في.إم" للوساطة في النفط: "بعد قرارات البنوك المركزية أمس، تزايد القلق بصورة ملموسة"، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويؤثر على آفاق الطلب على النفط لبقية العام، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".