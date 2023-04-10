9 مايو.. أرامكو ستعلن النتائج المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الأول

قالت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم، إنها ستعلن يوم 9 مايو 2023، قبل افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية، النتائج المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الأول من 2023.
وفي مارس الماضي، أعلنت أرامكو توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من عام 2023.
وقالت "أرامكو" في بيان، حينها، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3326 ريال.
وسجّلت أرامكو، صافي أرباح قياسية في عام 2022، بدعم من الصعود في أسعار الطاقة وارتفاع أحجام المبيعات وتحسن هوامش المنتجات المكررة، حيث ارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 161.1 مليار دولار في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات دولار قبل عام.
وسجّلت أرامكو صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليار ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.