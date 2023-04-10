9 مايو.. أرامكو ستعلن النتائج المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الأول

وسجّلت أرامكو، صافي أرباح قياسية في عام 2022، بدعم من الصعود في أسعار الطاقة وارتفاع أحجام المبيعات وتحسن هوامش المنتجات المكررة، حيث ارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 161.1 مليار دولار في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات دولار قبل عام.