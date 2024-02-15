مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12484 نقطة

وكانت أسهم شركات: صدق، وأمريكانا، وأيان، وعذيب للاتصالات، وسناد القابضة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: تشب، وتكوين، ولومي، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.20%.