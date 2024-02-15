مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12484 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 45.82 نقطة ليقفل عند مستوى 12484.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 456 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 168 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: صدق، وأمريكانا، وأيان، وعذيب للاتصالات، وسناد القابضة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: تشب، وتكوين، ولومي، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.20%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، وأديس، وشمس هي الأكثر نشاطاً بالكمية, وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، وأديس، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 491.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 25204.53 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 24.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.