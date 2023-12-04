"صناعة سعودية" وراعٍ بلاتيني.. 54 شركة وطنية تشارك في معرض الـ 5 الكبار بدبي

تشارك 54 شركة وطنية رائدة في معرض الخمسة الكبار بدبي تحت مظلة جناح "صناعة سعودية"، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، وذلك خلال الفترة من 4 - 7 ديسمبر الجاري، إذ يُعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في مواد البناء والتشييد على المستوى الدولي، حيث يضم أكثر من 2.2 ألف جهة عارضة من مختلف دول العالم.
تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" كراعٍ في المعرض -راعٍ بلاتيني-، وذلك استكمالًا لدورها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتمكين صادرات المملكة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية وفقًا لإستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، بشكلٍ يوجّه القوة الشرائية نحو المنتجات الوطنية، ويأتي ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصّصة، التي تعمل منصّة التقاء بين نخبة من المتخصّصين والمهتمين بالقطاع؛ مما يكّون فرصة لربط المصدّرين بالمشترين المحتملين من مختلف الأسواق الدولية.
يُذكر، أن صادرات قطاع مواد البناء في المملكة العربية السعودية حققت نتائج ضخمة على مدى السنوات الخمس الماضية (2018 – 2022)، حيث سجّلت ما قيمته 103.17 مليار ريال سعودي، وتصدّرت الإمارات قائمة الدول المصدّر لها بقيمة إجمالية بلغت 19.44 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، تليها الكويت بقيمة إجمالية بلغت 8.79 مليار ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة إجمالية بلغت 7.99 مليار ريال.