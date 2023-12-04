"صناعة سعودية" وراعٍ بلاتيني.. 54 شركة وطنية تشارك في معرض الـ 5 الكبار بدبي

تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" كراعٍ في المعرض -راعٍ بلاتيني-، وذلك استكمالًا لدورها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتمكين صادرات المملكة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية وفقًا لإستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، بشكلٍ يوجّه القوة الشرائية نحو المنتجات الوطنية، ويأتي ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصّصة، التي تعمل منصّة التقاء بين نخبة من المتخصّصين والمهتمين بالقطاع؛ مما يكّون فرصة لربط المصدّرين بالمشترين المحتملين من مختلف الأسواق الدولية.