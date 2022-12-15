هل ينجح في كبحه؟.. ارتفاع التضخم يجبر "المركزي الأوروبي" على رفع نسبة الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية، اليوم (الخميس)، واختار بذلك تشديداً نقدياً أكثر اعتدالاً من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على كبح التضخم، الذي لا ينتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة.
وأفاد البنك في بيان بأنه يعتزم مواصلة زيادة نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة؛ لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، توقعت مديرة المؤسسة كريستين لاغارد، رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت".
وأوضحت أن المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي سلبية، خصوصاً على المدى القريب، وأن الحرب ضد أوكرانيا وشعبها لا تزال تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد.
وبعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف؛ بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم.