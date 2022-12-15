هل ينجح في كبحه؟.. ارتفاع التضخم يجبر "المركزي الأوروبي" على رفع نسبة الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية، اليوم (الخميس)، واختار بذلك تشديداً نقدياً أكثر اعتدالاً من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على كبح التضخم، الذي لا ينتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة.