أوبك تُبقي توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير

أبقت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة استمرار المسار التصاعدي للطلب، مدفوعًا بتحسن النشاط الصناعي في الاقتصادات الناشئة، وزيادة استهلاك وقود النقل والبتروكيماويات، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وبحسب تقرير "أوبك" الشهري الصادر في نوفمبر 2025، توقعت المنظمة أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 نحو 1.3 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن التقييم السابق.
وأشار التقرير إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ستسجل نموًا محدودًا في الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما يُتوقع أن تسجل الدول خارج المنظمة (Non-OECD) نموًا أكبر يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا.
وفي عام 2026، توقعت "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، مع توزيع مماثل للنمو بين دول OECD والدول غير الأعضاء، وذلك دون تعديل في التقييم السابق.
وفيما يتعلق بالمعروض، توقعت المنظمة أن يرتفع إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في تحالف "أوبك بلس" بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ليصل إلى متوسط 54.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة طفيفة تُعزى إلى تحديث البيانات التاريخية لعام 2025.