تراجع طفيف للذهب بعد بلوغه مستوىً قياسيًا.. والأنظار على تقرير الوظائف الأمريكي

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعًا محدودًا، وسط عمليات جني أرباح، عقب تسجيله مستوى قياسيًا مرتفعًا في وقت سابق، بينما تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الأمريكية بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.