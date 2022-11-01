قطاع زاخر بالفرص.. "الاستثمار": ريادة المملكة تتجلى بمبادرة "سلاسل الإمداد"

أكدت وزارة الاستثمار، أن المملكة العربية السعودية تقوم بريادة مجال مرونة سلاسل الإمداد من خلال المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أعلنها سمو ولي العهد الأسبوع الماضي؛ مشيرة إلى أن القطاع زاخر بالفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "المنطقة اللوجستية المتكاملة تشكل جزءًا مهمًّا من الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية".
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد وقّعت اليوم، 7 اتفاقيات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات: الخدمات الجمركية والحوافز الضريبية، والمواصفات والمقاييس والجودة، والاستثمار، وإجراءات العمل والعمال، ومواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وخدمات الأعمال، والخدمات العدلية؛ وذلك على هامش تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمدينة الرياض.
وشملت مذكرات التعاون المبرمة: توقيعَ الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تختص بالضرائب وقواعد الخدمات الجمركية الخاصة بالمنطقة اللوجستية المتكاملة؛ وذلك لتسهيل الأعمال الجمركية اليومية وتنفيذ اللائحة الضريبية الخاصة بالمنطقة؛ وفق ما نص عليه تنظيمها ولوائحها.
كما وقّعت الهيئة مذكرة تعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين باعتماد المنشآت القائمة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة كمنشآت موثوقة لتسهيل الاستيراد من المنطقة إلى الاقتصاد الرئيسي عن طريق الربط التقني المباشر وخلق مسار خاص لمنشآت المنطقة؛ وذلك لتسهيل الأعمال للمستثمرين بالمنطقة.
وفي مجال جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون مع وزارة الاستثمار؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ووضع حوافز ممكنة لذلك، ووضع آلية جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة لممارسة الأنشطة المنصوص عليها بتنظيم المنطقة، كما وقّعت مذكرات تعاون في مجالات إجراءات العمل والعمال وآليات استخراج التأشيرات، ومواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وتوثيق المسجلين.