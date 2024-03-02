انطلاق شراكة اقتصادية جديدة بين السعودية وألبانيا

وسلّط الملتقى الضوءَ على الفرص وبيئة الاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، كما شهد تقديم عروض (استثمر في السعودية) من وزارة الاستثمار، و(صنع في السعودية) من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عرض عن خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي.