بعد مضاعفة الجمارك الأمريكية.. خبير سيارات يكشف عن مدى تأثر قطاع السيارات الصينية

وتوقع فرض ضرائب شبيهة في الدول الأوروبية، لكنه لفت إلى أنه بإمكان الشركات الصينية التغلب على الأمر وذلك ببناء مصانع إنتاجها في الولايات المتحدة وأوروبا كما فعلت اليابان من قبل.