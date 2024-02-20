بتوفير خدمات اتصال فائقة السرعة.. مجموعة stc تمدّد شراكتها الاستراتيجية لـ"الفورمولا 1"

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسباقات الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي: "لن تقتصر السرعات العالية على مضمار السباق فقط، بل سيستمتع الحضور في جدة بخدمات اتصالات عالية السرعة توفرها مجموعة stc, ويسرنا أن نعزز شراكتنا مع مجموعة stc، في وقت يتوسع فيه انتشار سباقات الفورمولا 1 حول العالم، ويستمر دعم شركائنا من خلال أفضل وأحدث الحلول التقنية".