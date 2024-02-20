بتوفير خدمات اتصال فائقة السرعة.. مجموعة stc تمدّد شراكتها الاستراتيجية لـ"الفورمولا 1"

أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، بأنها الشريك الاستراتيجي لسباق الفورمولا 1 لعدة سنوات قادمة، في خطوة تهدف إلى مواصلة دعمها للبطولة الدولية الأبرز في عالم سباقات السيارات والارتقاء بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 نحو آفاق جديدة.
وبموجب هذه الشراكة، ستسمر مجموعة stc برعايتها للسباق الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية حول العالم، انطلاقاً من التزامها بدعم المبادرات والفعاليات العالمية والرياضية الكبرى المقامة في المملكة.
وستوفر المجموعة بحسب الاتفاقية خدمات اتصال فائقة السرعة خلال السباق عبر شبكة الجيل الخامس 5Gالمتطورة.
وتسعى مجموعة stc لإحداث نقلة نوعية في التقنيات المستخدمة في السباق، حيث ستزود حلبة السباق بـأبراج اتصالات ثابتة ومتحركة لشبكة الجيل الخامس المتطورة، بالإضافة لسرعات انترنت عالية تصل إلى 1.5 جيجابايت في الثانية.
وستدعم المجموعة سباقات الفورمولا 1 بحلول تقنية مبتكرة تسهم بإثراء تجربة السائقين والفرق المشاركة والمشاهدين، تحت شعار "حماس منقطع النظير".
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد: "يمثل تجديد شراكتنا الاستراتيجية مع سباقات الفورمولا 1 خطوة مهمة في سبيل تطوير سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1, ونتطلع هذا العام إلى مواصلة دعمنا من خلال توفير تجربة اتصال سلس عالمية المستوى تعكس التزام المجموعة بتوفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية خلال الاحداث الكبرى وتعزيز ربط العالم عبر التقنيات الحديثة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسباقات الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي: "لن تقتصر السرعات العالية على مضمار السباق فقط، بل سيستمتع الحضور في جدة بخدمات اتصالات عالية السرعة توفرها مجموعة stc, ويسرنا أن نعزز شراكتنا مع مجموعة stc، في وقت يتوسع فيه انتشار سباقات الفورمولا 1 حول العالم، ويستمر دعم شركائنا من خلال أفضل وأحدث الحلول التقنية".