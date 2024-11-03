مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند 12048 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بارتفاع قدره 26.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 12048.26 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 4.2 مليارات ريال. وبلغ حجم الأسهم المتداولة 458 مليون سهم، حيث شهدت أسهم 82 شركة ارتفاعًا، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على انخفاض.
وتصدرت أسهم شركات كابلات الرياض، ومجموعة إم بي سي، وأنعام القابضة، والباحة، وبترو رابغ قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات جبل عمر، ورسن، والمطاحن الرابعة، وذيب، والأندلس الأكثر انخفاضًا، بتفاوت في نسب التغير تراوح بين 9.98% ارتفاعًا و4.19% انخفاضًا.
أما من حيث النشاط، فقد كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والمطاحن الرابعة، وأمريكانا الأكثر تداولًا من حيث الكمية. بينما تصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، والبحر الأحمر، ودار الأركان، والمطاحن الرابعة، وكابلات الرياض قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
على صعيد آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 72.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 27297.45 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 66 مليون ريال، وحجم تداول بلغ 11 مليون سهم.