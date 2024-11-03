مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند 12048 نقطة

أما من حيث النشاط، فقد كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والمطاحن الرابعة، وأمريكانا الأكثر تداولًا من حيث الكمية. بينما تصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، والبحر الأحمر، ودار الأركان، والمطاحن الرابعة، وكابلات الرياض قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.