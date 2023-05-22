إطلاق خدمة حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.. لتسهيل إجراءات المتطلبات

يشار إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت في وقت سابق حزمة خدمات إلكترونية في موقعها الرسمي، تضمنت خدمة طلب توطين صناعة ونقل معرفة، وخدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي، وخدمة تسجيل مصنع في القائمة الإلزامية، بالإضافة إلى خدمة إضافة منتج في القائمة الإلزامية، وخدمة استثناء منتج من القائمة الإلزامية.