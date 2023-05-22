إطلاق خدمة حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.. لتسهيل إجراءات المتطلبات

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خدمة حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن حزمة خدمات إلكترونية أضافتها الهيئة في موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل إجراءات تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي في المشتريات والمنافسات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنّ نسبة المحتوى المحلي المستهدفة هي أحد متطلبات المحتوى المحلي للتقديم على المنافسات الحكومية عالية القيمة التي تنطبق عليها آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي أو آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
وتستهدف الهيئة تسهيل إجراءات التقديم للمتنافسين وتقييم المتنافسين من قبل الجهات الحكومية من خلال أتمتة إجراءات نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
يشار إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت في وقت سابق حزمة خدمات إلكترونية في موقعها الرسمي، تضمنت خدمة طلب توطين صناعة ونقل معرفة، وخدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي، وخدمة تسجيل مصنع في القائمة الإلزامية، بالإضافة إلى خدمة إضافة منتج في القائمة الإلزامية، وخدمة استثناء منتج من القائمة الإلزامية.