نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك تؤكد انخفاض التضخم بالسعودية إلى 2.7% خلال شهر يونيو

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، مشيرة إلى انخفاض معدل التضخم بالسعودية إلى 2.7% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو الماضي.
ووفقًا لتلك النتائج فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2023م استقرارًا نسبيًّا مقارنة بشهر مايو 2023م؛ إذ ارتفع بنسبة 0.2%. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.0%.
وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، وقسم النقل بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%.
ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2%.
وكشفت النتائج عن ارتفاع قسم الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8% في شهر يونيو، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو نظرًا لوزنها في المؤشر؛ إذ يبلغ 21%.
ولفتت النتائج إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 7.1%.
وسجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.6% متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.3%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 4.3% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الوجبات بنسبة 4.1%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 3.0% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.5%. وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 2.6% متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 11.5%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.9% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6%.