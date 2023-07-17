نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك تؤكد انخفاض التضخم بالسعودية إلى 2.7% خلال شهر يونيو

ووفقًا لتلك النتائج فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2023م استقرارًا نسبيًّا مقارنة بشهر مايو 2023م؛ إذ ارتفع بنسبة 0.2%. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.0%.