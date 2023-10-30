الذهب يستقر فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب المتزايد

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.