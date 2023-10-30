أعمال
الذهب يستقر فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب المتزايد
استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية
استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 2013 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1124.48 دولار للأوقية.