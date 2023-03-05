على مسرح "Biban Talks".. 170 متحدثاً يواعدون الرياديين بتجارب ثرية

وتستهدف الفعالية رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بريادة الأعمال، كما تناقش عدداً من الموضوعات في مجالات البيئة، والإعلام، والسياحة، والرياضة، والتجزئة، والتعليم، والمالية، والتمويل، والاستثمار.