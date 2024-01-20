اتحاد الغرف يستعرض فرص الاستثمار بين الشركات المغربية والسعودية في الرياض غداً

ينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض غداً, زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من (100) شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.