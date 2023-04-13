بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين.. أزمة الركود تعود لتُخَيم على أسواق النفط
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس؛ إذ ظل المستثمرون حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 38 سنتًا، أو 0.44%، إلى 86.93 دولارًا للبرميل؛ في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا، أو 0.41%، إلى 82.93 دولارًا.
وارتفع الخامان القياسيان 2% الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر؛ إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل، الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك -وفق "سكاي نيوز عربية"- فإن التشديد النقدي السابق، الذي شهد رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، يزيد المخاوف من أن يؤدي تركيز البنك المركزي الأمريكي على وقف التضخم إلى كبح النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل على النفط في البلد الأكثر استخدامًا له في العالم.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: "انتهى الصعود بسبب مخاوف من أن الركود الأمريكي المحتمل سيُضعف الطلب على النفط الخام".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادةٍ بنسبة 0.2%، ويقل عن ارتفاع 0.4% في فبراير؛ مما عزز توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي رفع الفائدة بعد زيادة محتملة في مايو.
وتجاهلت الأسواق أمس الأربعاء زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأمريكية، وعَزَتها جزئيًّا إلى سحب للنفط من احتياطي الطوارئ الأمريكي بتكليف من الكونجرس وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس: إن مخزونات الخام ارتفعت 597 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ"رويترز" بانخفاض 600 ألف برميل. وسجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعًا أقل من المتوقع.
وصعدت سوق النفط قبل أسبوعين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على تقليص الإنتاج.
وقال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إنه نتيجة لذلك قد تشهد سوق النفط العالمية شُحًّا في النصف الثاني من عام 2023؛ مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.