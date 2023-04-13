بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين.. أزمة الركود تعود لتُخَيم على أسواق النفط

ومع ذلك -وفق "سكاي نيوز عربية"- فإن التشديد النقدي السابق، الذي شهد رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، يزيد المخاوف من أن يؤدي تركيز البنك المركزي الأمريكي على وقف التضخم إلى كبح النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل على النفط في البلد الأكثر استخدامًا له في العالم.