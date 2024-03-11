السوق السعودي يتراجع بـ0.5 % عند 12556 نقطة.. بتداولات بلغت أكثر من 9 مليارات ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12556 نقطة (- 63 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.9 مليارات ريال.
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 31.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.
وهبط سهم حلواني إخوان، بنسبة 3 %، عند 54.30 ريال، وسجلت الشركة خسائر في الربع الرابع بقيمة 27.4 مليون ريال.
وتصدر سهم العربية، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 10% عند 209 ريالات، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.
وأغلق سهم علم، عند 944.60 ريال (- 8 %).
في المقابل، صعد سهم بن داود، بنسبة 10% عند 8.09 ريال، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2023 إلى 119.4 مليون ريال وبنسبة 83%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأغلق سهم أسمنت الشرقية، عند 36.80 ريال (+ 4 %)، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2023.
وسجل سهم سدافكو، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 435 ريالاً (+ 8 %).