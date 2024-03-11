السوق السعودي يتراجع بـ0.5 % عند 12556 نقطة.. بتداولات بلغت أكثر من 9 مليارات ريال

في المقابل، صعد سهم بن داود، بنسبة 10% عند 8.09 ريال، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2023 إلى 119.4 مليون ريال وبنسبة 83%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.