الذهب يلامس ذروةً غيرَ مسبوقة ويتّجه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة؛ إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.