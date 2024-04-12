الذهب يلامس ذروةً غيرَ مسبوقة ويتّجه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة؛ إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.
وبحلول الساعة "0345" بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب "0.5" بالمئة إلى "2384.34" دولارًا للأوقية "الأونصة". وسجّل المعدن مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند "2395.29" في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب "1.2" بالمئة إلى "2401.80" دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى "28.75" دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.
وصعد البلاتين "0.7" بالمئة إلى "986.65" دولارًا، وصعد البلاديوم "0.1" بالمئة إلى "1049.83" دولارًا.
وتتّجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.